Евгений Кафельников – о возможной продаже клуба: "В своих источниках уверен на 100 процентов"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал "СЭ" заявление в своем телеграм-канале, где написал, что на сегодняшнем заседании совета директоров красно-белых обсуждается вопрос о продаже клуба.
На момент, когда Кафельников опубликовал в телеграм-канале свою информацию, заседание совета директоров еще не началось.
– Откуда у вас такая информация, ведь заседание совета директоров не началось?
– Я не буду раскрывать своих источников.
– Это надежные источники?
– У меня нет ни одного основания не верить человеку, который дал мне эту информацию.
– Этот человек находится в клубе или связан с ним опосредованно?
– Больше я вам ничего не скажу (смеется).
– Вы в своей информации уверены?
– Практически на 100 процентов.
– Других решений больше не будет?
– Пока не знаю. (Арман Мкртчян)
Кафельников сообщил, что совет директоров "Спартака" рассматривает вопрос продажи клуба