Евгений Кафельников – о возможной продаже клуба: "В своих источниках уверен на 100 процентов"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал "СЭ" заявление в своем телеграм-канале, где написал, что на сегодняшнем заседании совета директоров красно-белых обсуждается вопрос о продаже клуба.

На момент, когда Кафельников опубликовал в телеграм-канале свою информацию, заседание совета директоров еще не началось.

– Откуда у вас такая информация, ведь заседание совета директоров не началось?

– Я не буду раскрывать своих источников.

– Это надежные источники?

– У меня нет ни одного основания не верить человеку, который дал мне эту информацию.

– Этот человек находится в клубе или связан с ним опосредованно?

– Больше я вам ничего не скажу (смеется).

– Вы в своей информации уверены?

– Практически на 100 процентов.

– Других решений больше не будет?

– Пока не знаю. (Арман Мкртчян)

Кафельников сообщил, что совет директоров "Спартака" рассматривает вопрос продажи клуба