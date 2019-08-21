Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о дисквалификации наставника «Зенита» Сергея Семака за эпизод с судьей Алексеем Матюниным после субботней встречи 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0).

— Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и вернется к игре со «Спартаком». А вас когда-нибудь дисквалифицировали? И так ли важен тренер на матче?

— Меня не дисквалифицировали, ни разу такого не было. Вообще все делается до игры, на тренировках. Какие-то детали, конечно, важны. Но между таймами можно сказать что-то игрокам. Что касается ситуации, это эмоции. Каждый из тренеров справляется с ними самостоятельно. (Гоша Чернов)

Стадион «Зенита» дисквалифицирован условно, Семак — реально