«Со мной ни разу такого не было». Олег Кононов — о дисквалификации Семака
20:18
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о дисквалификации наставника «Зенита» Сергея Семака за эпизод с судьей Алексеем Матюниным после субботней встречи 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0).
— Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и вернется к игре со «Спартаком». А вас когда-нибудь дисквалифицировали? И так ли важен тренер на матче?
— Меня не дисквалифицировали, ни разу такого не было. Вообще все делается до игры, на тренировках. Какие-то детали, конечно, важны. Но между таймами можно сказать что-то игрокам. Что касается ситуации, это эмоции. Каждый из тренеров справляется с ними самостоятельно. (Гоша Чернов)
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