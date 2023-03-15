ЭСК РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартак» — «Урал»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1).

«Спартак обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры. Обсуждали этот эпизод с судьями матча. Карасев сказал, что не видел движение руки, Жабченко же посмотрев все доступные повторы не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», — сказал Каманцев «СЭ».

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.