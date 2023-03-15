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Судейство

Сегодня, 18:15

ЭСК РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартак» — «Урал»

Артем Бухаев
Корреспондент
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«Спартак» - «Урал». Судья Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1).

«Спартак обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры. Обсуждали этот эпизод с судьями матча. Карасев сказал, что не видел движение руки, Жабченко же посмотрев все доступные повторы не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», — сказал Каманцев «СЭ».

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Павел Каманцев
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