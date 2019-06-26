Эсекиэль Понсе: "От сравнений с Месси никуда не деться"

Новичок "Спартака" Эсекиэль Понсе дал интервью пресс-службе клуба. Форвард поделился первыми впечатлениями от тренировок в составе красно-белых. Понсе перешел из "Ромы" в "Спартак" этим летом и буде выступать под номером 19.

- Команда у нас сейчас очень молодая. Все голодные до игры, жаждут тренироваться, жаждут играть, - сказал Понсе. - Тренировки в "Спартаке" хорошие, тренеры предъявляют высокие требования. Буду расти над собой, улучшаться.

- Какие уже русские слова выучили?

- Мне сложно учить новый язык. Сейчас выучил только базовые слова приветствия и благодарности. Но у меня еще все впереди. Хочу даже преподавателя себе найти. Ну и у ребят буду учиться на тренировках.

- У вас было прозвище Танк. Расскажите о нем.

- У одного моего товарища было хобби давать всем прозвища. Танком меня прозвали из-за телосложения и манеры игры - агрессивный силовой футбол мне нравится. Мне понравилось.

- Почему вы взяли 19-й номер?

- В честь сына, он 19 апреля родился.

- Вы родом из Росарио, играли в "Ньюэлл'с Олд Бойз", все как Месси. Сравнения с Лионелем не достают?

- От них никуда не убежать. Месси прославил и Росарио, и "Ньюэлл'с". Наоборот, мы очень гордимся, что у нас есть такой земляк. Других подобных просто нет.