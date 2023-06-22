Рыбус: «У меня есть сильное желание доказать, что я еще могу играть на хорошем уровне»

Бывший защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопрос о дальнейших планах в карьере.

«Конечно, хочу еще поиграть. Чувствую, что у меня есть много сил и желания. Тем более последний год у меня не получился. Поэтому есть сильное желание доказать, что я еще могу играть регулярно на хорошем уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Рыбуса.

Рыбус выступал за «Спартак» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 12 матчей в составе красно-белых, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. 21 июня «Спартак» объявил о расторжении контракт с польским защитником по соглашению сторон.