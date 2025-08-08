Гаджиев защитил Хлусевича на фоне критики: «Да, может накосячить. Но это свое, родное»

Президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался об игре защитника Даниила Хлусевича.

«Хлусевича и Денисова оставил бы. Мне нравится, когда играют россияне. С ними проще лепить историю. Хлусевич, честно говоря, мне просто импонирует. Конечно, он чуть одиозный. Накосячить может, я согласен. Но это свое, родное. Помните Ковтуна? В свои ворота вообще забил. И он там нет-нет, да мог исполнить. При этом Ковтун такой родной был. Хлусевич тоже может быть человеком, который будет ассоциироваться со «Спартаком». Да, накосячить может. Я согласен», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее на 45+1-й и 45+2-й минутах матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» судья Павел Кукуян дважды наказал предупреждениями Даниила Хлусевича и удалил его.

«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. После 3 матчей красно-белые с 4 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

