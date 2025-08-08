Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

8 августа, 18:31

Гаджиев защитил Хлусевича на фоне критики: «Да, может накосячить. Но это свое, родное»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался об игре защитника Даниила Хлусевича.

«Хлусевича и Денисова оставил бы. Мне нравится, когда играют россияне. С ними проще лепить историю. Хлусевич, честно говоря, мне просто импонирует. Конечно, он чуть одиозный. Накосячить может, я согласен. Но это свое, родное. Помните Ковтуна? В свои ворота вообще забил. И он там нет-нет, да мог исполнить. При этом Ковтун такой родной был. Хлусевич тоже может быть человеком, который будет ассоциироваться со «Спартаком». Да, накосячить может. Я согласен», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее на 45+1-й и 45+2-й минутах матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» судья Павел Кукуян дважды наказал предупреждениями Даниила Хлусевича и удалил его.

«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. После 3 матчей красно-белые с 4 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Своё дерьмо не пахнет?

    09.08.2025

  • анатолий еремин

    А почему вы не замечаете скольков двух турах накосячил Бабич почему тритура ходят пешком Барко и Угальде.а у них зарплата раза в два больше чем у Хлусевича.

    09.08.2025

  • Князь Болтконский

    У своего ,родного,и зарплата должна быть родная,а не 1,4 млн евро.

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Но это свое, родное. - у меня сразу ассоциация - Своё го.....но малиной пахнет!

    08.08.2025

  • Питерский пёс

    нюхал чамор, может моё нюхнешь бестолочь

    08.08.2025

  • Каспийский берег

    Из серии свое г не пахнет.....

    08.08.2025

  • Alesya Shkiryak

    Нашла его рекламу https://t.me/tanakasell на сайте про ставки на точный счет. Долго думала, потом все-таки решла попробовать. Купила матч в чемпионате исландии, счет 3-2 был как он и сказал, потом еще взяла попробовать, счет тоже сыграл. Я не знаю как он это делает. Посмотри его статистику в телеграмм канале https://t.me/tanakasell

    08.08.2025

  • rashton22

    Что за бред, зачем этот здесь? Писать не о чем?

    08.08.2025

  • За спорт!

    И тропинка, и лесок, В поле – каждый колосок!(Хлусевич) Речка, небо голубое – Это все мое, родное.©

    08.08.2025

  • Сэм Купча

    офигенно, дайте 2

    08.08.2025

  • vlad654

    Пшла лесом, зараза.

    08.08.2025

  • Diman_madridista

    Своё, родное, а зачем тогда зарплату хочет как у Модрича какого-нибудь? Так то где-нибудь в Костроме и играют все свои, но - во второй лиге

    08.08.2025

  • _моро

    свое - не пахнет

    08.08.2025

  • Den211

    сгинь, бот нечистый!

    08.08.2025

  • Den211

    Проблема в том, что один такой "родной" косячник перечеркивает усилия всей команды. Есть игроки которые в силу уже разных причин ну не тянут уровень. Возраст, мастерство, опыт, физика - в одном провал и не всегда другое может компенсировать.

    08.08.2025

  • Alesya Shkiryak

    Не понимаю, как он это делает, но уже четвертый матч кряду заходит на точный счет. Я всегда ставила на тоталы с небольшими коэффициентами, но все равно часто проигрывала. Как то увидела рекламу этого человека в телеграмм, вот его адрес в телеграмм https://t.me/tanakasell Он все рассказал как работает и я решилась последний раз испытать удачу. Ставлю на точный счет 4-2 и что вы думаете?! Играют 4-2 как он и сказал. Фантастика какая то. Советовать никому не могу и не буду, просто посмотрите для интереса на это в телеграмме в поиске tanakasell Разочарованы не будете!!

    08.08.2025

  • Millwall82

    не понимаю, почему люди из других видов спорта лезут в футбол. Ладно ты Гаджи Муслимыч Гаджиев, а то хер какой-то. Что тебе от футбола нужно? Комментируй свой зверинец.

    08.08.2025

  • TokTram_

    Раз родное - то, косячь?! Так эгоистов и мажоров и выращивают

    08.08.2025

  • TokTram_

    Раз родное - то, косячь?! Так эгоистов и мажоров и выращивают

    08.08.2025

    • Экс-защитник «Спартака» Морозов: «Станкович приложил руку к прогрессу Умярова»

    Черчесов сформировал свой тренерский штаб в «Ахмате»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости