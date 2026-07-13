Экс-полузащитник «Крыльев» Хубулов перешел в махачкалинское «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе бывшего полузащитника «Крыльев Советов» Владимира Хубулова.

Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на два года. Он перешел на правах свободного агента после окончания контракта с самарским клубом.

Хубулов выступал за «Крылья» с лета 2022 года. Он провел 44 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Кроме того, он играл за «Аланию», «Химки» и «Акрон».