Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал коллаж, на котором предстал в образе Тора - одного из персонажей комиксов Marvel и соответствующих фильмов.

- Вот настоящий Тор! Жду-не-дождусь "Мстителей" в кино!!! - написал Дзюба.

В текущем сезоне Дзюба провел 37 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.

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