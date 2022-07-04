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Сегодня, 19:30

Гурцкая рассказал, когда Николич может вернуться в Россию

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил шансы на то, что тренера Марко Николич вернется к работе в России.

— Говорили, что у Николича есть предложения от «Динамо» и ЦСКА. Почему Марко не в России?

- Это сложный момент. Думаю, что сыграло два фактора: нет гарантии приезда сильных игроков и еврокубков. Это на него повлияло.

— Почему он не уехал в Европу?

— Я всегда говорил, что он тренер с амбициями. У него есть хорошие предложения из Азии, куда он ехать пока не готов. За деньгами не едет. Не думаю, что он будет ждать сколько угодно. Знаю, что, открыв двери, его ждал «Партизан». Это еврокубки. Но я не могу залезть к нему в голову.

— Можете допустить, что если он не найдет до зимы команду, то вернется в Россию?

— Могу допустить. Если он разочаруется в том, что не нашел команду в Европе из топ-5.

42-летний сербский специалист работал в «Локомотиве» в период с 14 мая 2020 по 5 октября 2021 года. Вместе с «Локомотивом» Марко Николич выиграл Кубок России-2020/21.

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Марко Николич
Тимур Гурцкая
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