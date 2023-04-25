Джикия отреагировал на слова Сафонова об оскорблениях со стороны фанатов «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова о поведении фанатов красно-белых после матча 24-го тура РПЛ (4:3).

— Сафонов говорит, что болельщиков «Спартака» нужно наказать за их поведение после матча. Вы сталкивались с подобными ситуациями?

— Сталкивался, но вроде не жаловался.

— Будет ли справедливо наказать «Спартак» за эмоции фанатов?

— Это достоверная информация?

— Так сказал Сафонов. Он обратился к делегату.

— Думаю, они разберутся.

После матча Сафонов подошел к делегату матча, возмутившись поведением болельщиков «Спартака». «Когда мы пошли к своим болельщикам, фанаты «Спартака» нам кричали: «Иди на ***, «Краснодар», — сказал голкипер после игры.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 очками.