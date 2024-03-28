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Сегодня, 14:16

Балахнин назвал «Динамо» фаворитом в матче с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от матча 21-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча пройдет завтра, 29 марта, на «ВТБ Арене».

— Фаворит матча — «Динамо». У них футболисты высокого уровня. Но это не значит, что «Динамо» будет легко.

— «Ростов» стал играть лучше?

— Если брать первые два тура, то можно сказать, что команда Карпина стала лучше выглядеть. Посмотрим, как скажется пауза. Еще рано делать какие-то выводы по поводу игры «Ростова», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

После 20 туров «Динамо» с 38 очками занимает третье место в таблице РПЛ, «Ростов» с 27 очками идет на 10-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-dinamo-favorit-v-matche-s-rostovom/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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