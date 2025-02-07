Гунько: «Не видел пользы от Николсона, Жозе и Тавареша»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе нападающих Виллиана Жозе и Шамара Николсона, а также защитника Томаша Тавареша из московского клуба.

«Думаю, что расставание с Николсоном, Таварешем и Жозе — правильное решение. Не видел пользы от этих игроков», — сказал Гунько «СЭ».

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 голевых передач. В текущем сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.