Доменико Тедеско: «С Глушенковым еще не разговаривал»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал ситуации с полузащитником Максимом Глушенковым. У игрока была диагностирована серьезная травма колена.

— С Глушенковым еще не разговаривал, — признался Тедеско. — Диагноз мы получили, когда уже направлялись в Казань. История грустная.

Молодой и талантливый игрок выступал в аренде, хотел вернуться в «Спартак». И сделал это. Я всегда доверяю молодежи: Максим занимал особое место.

Клуб приложит все усилия, чтобы футболист как можно быстрее восстановился. То, что с ним случилось, является следствием травмы, которую он получил в игре за молодежную команду. Приехал оттуда, наши врачи обследовали его, подтвердили первичный диагноз. Я доверяю нашему медицинскому штабу. Знаю, что сейчас их критикуют. Но считаю, что они выполнили свою работу. К сожалению, травма в определенный момент резко ухудшилась, что и привело к таким проблемам.