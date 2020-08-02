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«Добро пожаловать!» Ловрен прилетел в Петербург

19:58
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Новичок «Зенита» Деян Ловрен прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

— Деян Ловрен — в Петербурге! Добро пожаловать! — говорится в сообщении.

27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».

2 августа самолет с новым защитником сине-бело-голубых совершил посадку в аэропорту Пулково, сообщает официальный сайт «Зенита».

Планируется, что завтра хорватский футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе команды.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-02-deyan-lovren-pribyl-v-peterburg.htm

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