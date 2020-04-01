Дмитрий Торбинский: «В Самаре сдачи не было»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский рассказал о своем последнем сезоне в «Енисее» и работе с Дмитрием Аленичевым.

— Сезон в «Енисее» оставил горький осадок?

— Команда была крепкая, могли избежать вылета. Но... Тут целый комплекс причин. Руководители клуба и тренерский штаб во главе с Аленичевым не слишком ладили, мягко говоря. Условия для тренировок — ниже среднего. То в манеже работали. То на Центральном стадионе, где две части поля были накрыты пленкой. Оставшаяся треть — в ужасном состоянии, на ней и ковырялись.

— Болгарин Занев, покидая «Енисей», рубанул: «Всегда уважал Аленичева, но как человек он меня разочаровал». Готовы повторить?

— Нет. Про Аленичева ничего плохого сказать не могу. Тренировки у него интересные, спартаковские, всё с мячом. Лояльный. Понимая, что ребятам надо восстановиться после тяжелых перелетов, давал дополнительный выходной. Конечно, и ошибки случались...

— Например?

— Не хочу называть фамилии, но были игроки, на которых тренерский штаб делал большую ставку. А они не тянули. Из-за этого команда потеряла кучу очков. В то же время вешать на Аленичева всех собак неправильно. В вылете «Енисея» виноваты и тренеры, и футболисты, и руководство.

— В интервью Занев сообщил, что его и других игроков тренерский штаб обвинил в сдаче матча в Самаре. К вам у Аленичева были вопросы?

— Нет. Да я уверен, что никто «Крыльям» игру не сдавал. 0:4 — несчастный случай. Два гола пропустили с пенальти, один — с углового. (Александр Кружков)

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