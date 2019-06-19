Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив"

"Локомотив" не будет предлагать новый контракт Дмитрию Тарасову, у которого заканчивается срок действующего соглашения, сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин.

– Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду, – цитирует ТАСС Семина. – Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива". Он молодец, я его уважаю как профессионала.

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В прошедшем сезоне на его счету 15 матчей, в которых отметился красной карточкой.

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