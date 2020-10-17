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Дмитрий Тарасов, Игорь Коновалов и Михаил Меркулов пропускают матч с «Крансодаром» из-за микроповреждений

15:34
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«Рубин» огласил стартовый состав на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Дмитрий Тарасов, Игорь Коновалов и Михаил Меркулов получили микроповреждения из пропустят встречу. Футболисты вернутся в общую группу в ближайшие дни.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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