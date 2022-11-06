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Селюк: «Конате — один из лучших нападающих РПЛ, он готов к переходу в топ-клуб»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, готов ли форвард к переходу в топ-клуб.

В 16-м туре РПЛ грозненский клуб обыграл на выезде «Зенит» (2:1), а Конате забил гол.

«Готов ли Конате к переходу в топ-клуб? Да, он всегда готов. Нужно, чтобы и «Ахмат» был готов. Конате — один из лучших нападающих РПЛ. Смолов тоже забил семь мячей забил, но у него несколько голов с пенальти. У Мохамеда все голы рабочие. Одно дело играть в «Зените» или «Спартаке», а другое — в «Ахмате». Николсон стоит 8 млн евро, но Конате посерьезнее. Мохамед работает больше на команду», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провел 15 матчей в составе «Ахмата» в РПЛ, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-konate-odin-iz-luchshih-napadayushhih-rpl-on-gotov-k-perehodu-v-top-klub/

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Основные источники исследования

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Сочи 1
Спартак 1
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П2

34%

2.30

Ф2(-1)

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ИТБ2 (1.5)

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Мохамед Конате
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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