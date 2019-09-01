Дмитрий Парфенов: «Такие ошибки нельзя допускать»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после матча 8-го тура чемпионата России против «Краснодара»? (2:3) посетовал на ошибки.

— Нужны командные действия, организованные, дисциплинированные. Этого нам не хватило, — отметил Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы вернулись в игру. Второй тайм до чудотворения был достаточно качественный, ситуация было под контролем. Краснодар моментов особо не создавал, как в первом тайме. Мы перестроились. Однако простых ошибок соперник не прощает.

— Преимущество было на стороне «Урала».

— Да что говорить, у кого преимущество. Такие ошибки нельзя допускать. Забивая два мяча, минимум нужно брать очки. Нужно побеждать.