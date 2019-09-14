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Дмитрий Парфенов: «Скованно начали. Приехали к команде, которая хочет бороться за медали»

19:03
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после игры 9-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:1).

— Начали скованно. Мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали, плюс у нас было два не очень удачных выезда в Москву. Просили контролировать стандарты, с которых «Спартак» в этом сезоне забил немало голов. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых ситуациях. Начали играть повыше, использовать пространство за спинами крайних защитников «Спартака», как и просили до игры. Воспользовались этим и забили два мяча. Думаю, мы заслужили победу.

— «Спартак» хоть чем-то удивил?

— К чему готовились, то и увидели. Достаточно много индивидуальной игры, завязанной на исполнительском мастерстве. В связи с этим просили игроков сыграть плотно и компактно на своей половине поля, и справились с этим. (Игорь Рабинер)

Спартак — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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