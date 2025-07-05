В «Динамо» рассказали, что «Аль-Наср» с Роналду может принять участие в Братском кубке в 2026 году

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном расширении BetBoom Братского кубка.

— Было бы интересно «Динамо» пригласить на Братский кубок «Аль-Наср», с представителями которого вы общались в феврале?

— Это одно из направлений. Мы хотим расширяться в плане количества команд и их географии. В этом сезоне мы остались в том же составе, что и в предыдущем. Но это не исключает того, что в следующем году композиция команд можем поменяться на Братском кубке.

— Вы вели переговоры с «Аль-Насром» по поводу участия в турнире в этом году?

— Мы пообщались с представителями клуба. Но у «Аль-Насра» были другие планы на это лето. Они не совпадали с приездом в Москву. Но не исключаю, что это может произойти в следующем году.

В 2025 году в BetBoom Братском кубке принимают участие ЦСКА, «Динамо», «Партизан», «ОФК Белград».