Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Хохлова на должность главного тренера молодежной команды. О сроках контракта не сообщается.

Предыдущий тренер команды Вячеслав Вашкевич покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока соглашения.

«Я рад вернуться в «Локомотив». С большим удовольствием приступлю к работе. Я знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды. Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьемся больших успехов», — цитирует Хохлова пресс-служба «Локомотива».

В январе этого года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», а после отставки Бердыева стал главным тренером команды.

47-летний специалист покинул сочинский клуб 17 сентября, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.