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Сегодня, 12:25

Деменко назвал главные открытия первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал главные открытия первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Главным открытием сезона лично для меня является Файзуллаев из ЦСКА. По своему набору качеств и игре, которую он показывает в таком возрасте, очень удивил меня этот парнишка. Он хорошо влился в чемпионат России. Очень быстрый, легкий, подвижный. Видно, что даже в 20 лет в нем есть лидерские качества, необходимые для большого игрока. На игру ЦСКА он уже очень большое влияние оказывает, хотя всего полгода в коллективе находится. Сравнивать его пока ни с кем не хочется, мы за его игрой всего несколько месяцев наблюдаем. Но как футболист он очень разумный, многие атаки армейцев только через него строятся. Еще очень хорошо себя в этом сезоне показывает Сперцян. Он тоже позиционирует себя настоящим лидером в «Краснодаре». Не зря им сейчас из Европы команды интересуются. Очень большую роль играет, что ему доверяют в команде. Отсюда и такая игра. Сперцян уверенно себя чувствует. Резюмируя, выделил бы три футболиста, которые стали настоящими открытиями в этом сезоне чемпионата России. Это Файзуллаев, Сперцян и Кассьерра. Каждый игрок по своему проявил себя в этом сезоне, хотя не все ожидали от них каких-то прорывов», — приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 18 матчах за московскую команду. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-nazval-glavnie-otkritiya-pervoj-chasti-sezona/
Максим Деменко
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Мележиков объяснил, в каком случае «Спартак» мог бы лидировать в РПЛ

Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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