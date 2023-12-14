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Евсиков рассказал о причине своих травм, которые привели к решению завершить карьеру в 30 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков рассказал о причине своих травм, которые привели к решению завершить карьеру в 30 лет.

«В Германии мне предлагали локально решить проблему с паховыми кольцами. Но врач честно сказал: «Мы можем сделать тебе операцию. Возможно, станет лучше. А возможно, и хуже — даже физкультурой не сможешь заниматься. По факту станешь инвалидом». Естественно, я отказался. Мне было 30 лет. Даже если бы после операции стало лучше, полтора-два сезона я бы потратил на то, чтобы набрать форму и убедить себя в том, что у меня больше ничего не болит. И кому нужен будет 32-летний защитник с такой историей травм? Командам РПЛ вряд ли, в ФНЛ играть не особо интересно, а в ПФЛ я бы через полгода упал на уровень тех футболистов, которые там играют. Как бы тяжело это ни было, я закончил», — приводит слова Евсикова Sport24.

Он также рассказал, что узнал о причинах болезни уже после завершения карьеры.

«У меня с детства одна нога короче другой — то ли уронили, то ли от природы. Когда играл, подкладывал в бутсу дополнительную стельку. Так вот, через какое-то время после ухода из футбола я нашел замечательного ортопеда-травматолога, женщину. Она на первом же осмотре сказала, что короче не сама нога, а бедро. Таз был все время перекошен, из-за чего на ногу шло колоссальное давление. Пока организм был молодой, выдерживал эту нагрузку. Как только я начал взрослеть и набирать мышечную массу, организм перестал справляться. Врач была в шоке: «Если бы пришел в детстве, запретила бы тебе заниматься футболом». Я бы все равно не послушал — даже если бы знал, что смогу нормально играть только до 23 лет. Но сейчас мне нельзя ни бегать, ни играть в футбол. Из спорта у меня только бассейн и эллипс», — добавил Евсиков.

Евсиков выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Терек», «Спартак» (Нальчик), «Томь» и «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-ivich-top-trener-on-vy-vedet-krasnodar-na-drugoj-uroven/
Денис Евсиков
Футбол
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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