Евсиков рассказал о причине своих травм, которые привели к решению завершить карьеру в 30 лет
Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков рассказал о причине своих травм, которые привели к решению завершить карьеру в 30 лет.
«В Германии мне предлагали локально решить проблему с паховыми кольцами. Но врач честно сказал: «Мы можем сделать тебе операцию. Возможно, станет лучше. А возможно, и хуже — даже физкультурой не сможешь заниматься. По факту станешь инвалидом». Естественно, я отказался. Мне было 30 лет. Даже если бы после операции стало лучше, полтора-два сезона я бы потратил на то, чтобы набрать форму и убедить себя в том, что у меня больше ничего не болит. И кому нужен будет 32-летний защитник с такой историей травм? Командам РПЛ вряд ли, в ФНЛ играть не особо интересно, а в ПФЛ я бы через полгода упал на уровень тех футболистов, которые там играют. Как бы тяжело это ни было, я закончил», — приводит слова Евсикова Sport24.
Он также рассказал, что узнал о причинах болезни уже после завершения карьеры.
«У меня с детства одна нога короче другой — то ли уронили, то ли от природы. Когда играл, подкладывал в бутсу дополнительную стельку. Так вот, через какое-то время после ухода из футбола я нашел замечательного ортопеда-травматолога, женщину. Она на первом же осмотре сказала, что короче не сама нога, а бедро. Таз был все время перекошен, из-за чего на ногу шло колоссальное давление. Пока организм был молодой, выдерживал эту нагрузку. Как только я начал взрослеть и набирать мышечную массу, организм перестал справляться. Врач была в шоке: «Если бы пришел в детстве, запретила бы тебе заниматься футболом». Я бы все равно не послушал — даже если бы знал, что смогу нормально играть только до 23 лет. Но сейчас мне нельзя ни бегать, ни играть в футбол. Из спорта у меня только бассейн и эллипс», — добавил Евсиков.
Евсиков выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Терек», «Спартак» (Нальчик), «Томь» и «Торпедо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5