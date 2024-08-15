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Сегодня, 07:03

Дмитрий Галямин: «У Мусаева есть возможность при должном отношении и хорошей работе вырасти в более классного футболиста»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о перспективах 23-летнего форварда армейцев Тамерлана Мусаева.

«Если ЦСКА ставит задачу победить в чемпионате, то с Мусаевым в качестве основного нападающего это будет сделать крайне сложно. Если цели клуба — быть в пятерке, то под такие цели Тамерлан вполне подходит. Он все-таки еще молодой игрок, но способный. У него есть возможность при должном отношении и хорошей работе вырасти в более классного футболиста.

Ведь у клубов, которые находятся в первой тройке-пятерке, есть футболист, который забивает по 15-17 мячей за сезон. Может быть, Мусаева прорвет в этом году, но я думаю, что ему ещё нужен год-два, чтобы стать форвардом для больших командных целей», — сказал Галямин корреспонденту Legalbet Александру Быкову.

Источник: Legalbet
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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