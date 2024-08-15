Касинтура: «Думаю, сейчас команды из топ-5 РПЛ достойно выступили бы в еврокубках»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура оценил уровень команд РПЛ.

«Можно ли назвать сейчас РПЛ чемпионатом европейского уровня? Для этого надо проверить уровень. Я думаю, команды из топ-5 РПЛ достойно выступили бы в еврокубках. Но пока мы это не проверим, точно сказать нельзя», — цитирует «РБ Спорт» Касинтуру.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.