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Член совета директоров «Локомотива» Филатов высказался об игре Дзюбы в начале сезона

Виталий Косик
Корреспондент
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Артем Дзюба (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался об игре форварда Артема Дзюбы в начале сезона РПЛ.

«Как оценю старт «Локомотива» в сезоне? Хотелось бы лучше. Сейчас «Локомотиву» не хватает остроты впереди, — сказал Филатов ТАСС. — Не знаю, раззабивается ли Дзюба в этом сезоне. Если не Дзюба, то Изидор забивает, какая разница. Главное, чтобы забивали».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников.

В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2). Нападающий провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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