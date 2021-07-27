Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА и «Сочи» одержали победы в матчах молодежных команд

19:03
Теги:

В матче второго тура молодежного первенства России ЦСКА обыграл «Строгино» (2:1).

«Сочи» с аналогичным счетом выиграл у «Ахмата». «УОР №5» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1).

Молодежное первенство России

2-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: Багринцев, 17 (1:0). Каптилович, 35 (2:0). Аденийи, 51 (2:1).

Судья: Мешков (Москва).

27 июля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 1:2 (0:1)

Голы: Кумсаров, 4 — с пенальти (0:1). Азиев, 68 (1:1). Амиралиев, 90 (1:2).

Судья: Крюков (Саранск).

27 июля. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«УОР №5» (Егорьевск) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:1 (1:0)

Голы: Михайлов, 32 (1:0). Кайнов, 74 (1:1).

Удаление: Дмитриев (УОР №5), 90+2.

Судья: Быков (Москва).

27 июля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Отсутствие Байлз? Мы не обратили на него внимания». Наши чемпионки обиделись на вопрос про американку
Видео: из дома изрезанной семьи адмирала ВМФ выносят тела
Названа полезная для сердца доза алкоголя
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд