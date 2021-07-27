ЦСКА и «Сочи» одержали победы в матчах молодежных команд
В матче второго тура молодежного первенства России ЦСКА обыграл «Строгино» (2:1).
«Сочи» с аналогичным счетом выиграл у «Ахмата». «УОР №5» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1).
Молодежное первенство России
2-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 2:1 (2:0)
Голы: Багринцев, 17 (1:0). Каптилович, 35 (2:0). Аденийи, 51 (2:1).
Судья: Мешков (Москва).
27 июля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 1:2 (0:1)
Голы: Кумсаров, 4 — с пенальти (0:1). Азиев, 68 (1:1). Амиралиев, 90 (1:2).
Судья: Крюков (Саранск).
27 июля. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«УОР №5» (Егорьевск) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:1 (1:0)
Голы: Михайлов, 32 (1:0). Кайнов, 74 (1:1).
Удаление: Дмитриев (УОР №5), 90+2.
Судья: Быков (Москва).
27 июля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
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