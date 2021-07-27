Форвард «Спартака» Ларссон стал отцом

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал новый пост в своем Instagram. 24-летний шведский футболист показал подписчикам фотографию новорожденного ребенка. Мальчика назвали Джейсоном.

«Добро пожаловать в мир», — написал Ларссон.

В январе 2021-го Ларссон сделал предложение своей девушке Бьянке Валлер. Девушка ответила согласием.

Форвард выступает за красно-белых с 2019 года. В общей сложности Ларссон провел 61 матч за «Спартак» и забил 25 голов.