Форвард «Спартака» Ларссон стал отцом
20:00
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал новый пост в своем Instagram. 24-летний шведский футболист показал подписчикам фотографию новорожденного ребенка. Мальчика назвали Джейсоном.
«Добро пожаловать в мир», — написал Ларссон.
В январе 2021-го Ларссон сделал предложение своей девушке Бьянке Валлер. Девушка ответила согласием.
Форвард выступает за красно-белых с 2019 года. В общей сложности Ларссон провел 61 матч за «Спартак» и забил 25 голов.
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