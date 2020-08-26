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«Динамо» — «Зенит»: Филипп и Дзюба выйдут на поле с первых минут

19:13
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на матч 5-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 20.45 (мск).

Стартовый состав «Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Ордец, Скопинцев — Каборе, Фомин, Шиманьски — Филипп, Игбун.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Комличенко.

Стартовый состав «Зенита»: М. Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Оздоев, Барриос, Дриусси — Азмун, Дзюба, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

«Динамо» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 1-я строчка и 12 баллов.

Динамо — Зенит

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13673.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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