«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ахмат» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Саранске и начнется в 16.45 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев (капитан), Исмаэл Силва, Касинтура, Мансилья, Мелкадзе.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Погостнов, Баринов (капитан), Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».