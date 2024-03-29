29 марта московское «Динамо» на своем поле стадиона «ВТБ Арена» сыграет против «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.30 мск.

Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» — «Ростов» в прямом эфире можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало — с 19.20 по московскому времени. В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция ключевых событий противостояния.

«Динамо» главного тренера Марцела Лички идет на третьей строчке с 38 очками в РПЛ после 20 туров. «Ростов» Валерия Карпина находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России после 20 игр.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2023 года. Тогда в седьмом туре РПЛ динамовцы победили «Ростов» со счетом 2:1.

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