«Динамо» продлило контракт с полузащитником Сулаквелидзе

Как стало известно «СЭ», «Динамо» продлило контракт с 21-летним полузащитником Георгием Сулаквелидзе. В этом сезоне у него один матч за основу — в FONBET Кубке России.

Новое трудовое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Хавбек выступает за «Динамо» с августа 2019 года. Сначала он играл за молодежную команду, а потом — за «Динамо-2».