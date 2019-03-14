"Динамо" полностью погасило долг перед М'Вила

"Динамо" полностью погасило задолженность перед французским полузащитником Янном М'Вила, сообщил "СЭ" спортивный юрист Михаил Прокопец, представлявший интересы игрока.

– Между М'Вила и клубом было заключено мировое соглашение, футболисту все в итоге было выплачено, – отметил Прокопец. – Руководство "Динамо" в лице Романа Широкова и Сергея Федорова подошло к данному вопросу разумно и взвешенно. Дело закрыто. Дело тянулось много лет, рассматривалось в разных инстанциях: РФС, CAS, Следственный комитет, Арбитражный суд. Внутри фирмы мы называем его "сагой М'Вила". Сейчас 28-летний хавбек выступает за "Сент-Этьен".

М'Вила с марта по июнь 2015 года, будучи игроком "Рубина", тренировался с основным составом "Динамо". Игрок подписал контракт с московским клубом контракт. В июне 2016 года французский футболист заключил с новым руководством бело-голубых мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию за досрочное расторжение соглашения тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, после чего начались длительные судебные разбирательства. По данным СМИ, клуб был должен футболисту порядка 360 тысяч евро.(Илья Андреев)

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