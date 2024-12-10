«Динамо» объявило о продлении контракта с Маричалем

«Динамо» и защитник Николас Маричаль продлили контракт. Ранее «СЭ» сообщал об этом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт 23-летнего игрока заканчивался летом 2027 года.

Уругвайский футболист играет за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне Маричаль провел за бело-голубых 22 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.