Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 августа, 09:30

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Ахмат» будут играть в чемпионате России 3 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Махачкала и «Ахмат» сыграют в третьем туре чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
Ахмат

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до игры.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Ахмат» можно в матч-центре нашего сайта.

Махачкалинцы на старте сезона РПЛ-2025/26 уступили «Спартаку» (0:1) и сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). Грозненцы начали чемпионат с двух поражений — от «Рубина» (0:2) и ЦСКА (1:2).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Politico сообщила о неудачной попытке Каллас вернуть в Брюссель Зельмайра
КДК РФС пожизненно отстранил от футбола экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова
В мире тенниса нашли замену Джоковичу, Федереру и Надалю. Что нужно знать
Во время работы в Москве Станкович ушел от жены, тайно создал новую семью, а теперь вспоминает дочку. Почему тренер «Спартака» заговорил о доме
Силы ПВО за ночь уничтожили 79 БПЛА над территорией России
Турнир UFC Fight Night Царукян — Хукер пройдет в Дохе 22 ноября
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Юнион»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Юнион»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Монако»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Монако»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — ПСВ: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — ПСВ: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дивеев назвал Дзюбу лучшим нападающим, против которого играл

«Акрон» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 13.30 мск
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 10 2 2 27-8 32
2
 ЦСКА 14 9 3 2 25-13 30
3
 Зенит 14 8 5 1 28-11 29
4
 Балтика 14 7 6 1 20-6 27
5
 Локомотив 14 7 6 1 30-19 27
6
 Спартак 14 6 4 4 22-20 22
7
 Рубин 14 5 4 5 15-19 19
8
 Динамо 14 4 5 5 21-21 17
9
 Ахмат 14 4 4 6 18-21 16
10
 Акрон 14 3 6 5 16-19 15
11
 Ростов 14 3 6 5 11-15 15
12
 Динамо Мх 14 3 5 6 8-16 14
13
 Кр. Советов 14 3 4 7 17-25 13
14
 Оренбург 14 2 5 7 17-25 11
15
 Сочи 14 2 2 10 12-33 8
16
 Пари НН 14 2 1 11 9-25 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.11 14:00 Динамо – Акрон - : -
8.11 16:30 Пари НН – Рубин - : -
8.11 16:30 Динамо Мх – ЦСКА - : -
8.11 19:00 Сочи – Ростов - : -
9.11 13:00 Кр. Советов – Зенит - : -
9.11 15:15 Локомотив – Оренбург - : -
9.11 17:30 Ахмат – Спартак - : -
9.11 19:45 Балтика – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев

Локомотив

 7
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 5 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости