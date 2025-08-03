«Акрон» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 13.30 мск

«Акрон» и «Спартак» сыграют в чемпионате России 3 августа

«Акрон» и «Спартак» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Самаре. Ключевые события игры «Акрон» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 13.30 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Во втором туре тольяттинский клуб разгромил «Сочи» в гостях — 4:0, красно-белые крупно проиграли «Балтике» в Москве — 0:3.

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