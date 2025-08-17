Мостовой — о хейте Соболева болельщиками «Спартака»: «Они имеют право возмущаться»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о критике нападающего «Зенита» Александра Соболева фанатами «Спартака».

«Спокойно к этому отношусь. Каких я болельщиков только не видел... Когда игроки начинают целовать эмблемы, флаги, то я сразу задаюсь вопросом: «А что вы делаете»? Вас непонятно что ждет впереди. Поэтому болельщики имеют право возмущаться», — сказал Мостовой «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне нападающий провел 6 игр за петербуржцев во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.