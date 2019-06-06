Девятый тур чемпионата. Кто с кем играет

"СЭ" стало известно расписание девятого тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой девятого тура обозначено 9 сентября.

"Зенит" - "Арсенал"

"Спартак" - "Урал"

"Ростов" - "Ахмат"

"Краснодар" - "Крылья Советов"

"Тамбов" - ЦСКА

"Динамо" - "Уфа"

"Сочи" - "Локомотив"

"Оренбург" - "Рубин"

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".

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