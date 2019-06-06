Девятый тур чемпионата. Кто с кем играет

"СЭ" стало известно расписание девятого тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой девятого тура обозначено 9 сентября.
"Краснодар" - "Крылья Советов"
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".
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