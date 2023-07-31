Деменко — о матче ЦСКА с «Ахматом»: «Безбородов в какой-то степени «поплыл». Столько пенальти, удалений...»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал действия арбитра матча между «Ахматом» и ЦСКА.

«Безбородов в какой-то степени «поплыл». Столько пенальти, удалений... Думаю, что вопросы к судье есть и у ЦСКА, и у «Ахмата». Он, возможно, чувствовал, что где-то ошибся. А тут еще включается VAR. Все затягивается. И арбитр начинает терять нити игры. Но пять пенальти... Таких матчей уже давно не было», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.