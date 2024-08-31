Деменко: «Глушенков — ощутимая потеря для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал игру петербуржцев без травмированного полузащитника Максима Глушенкова.

«Вроде бы у «Зенита» выбыл из строя только один игрок, но видоизменилась игра всей команды. Получается, что Глушенков — это сейчас ощутимая потеря для питерцев. Он открывает зоны, берет инициативу на себя, действует индивидуально, играет уверенно и спокойно, хорошо вписался в команду. И мы видим, что без Максима «Зенит» стал намного меньше забивать. Может, это и стечение обстоятельств, но прослеживается уже в трех матчах подряд», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). На данный момент он восстанавливается после операции. После травмы Глушенкова «Зенит» ни разу не выиграл.