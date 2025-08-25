De Telegraaf: «Спартак» предложил «Утрехту» 3 миллиона евро за Эль-Каруани

«Спартак» сделал предложение «Утрехту» по трансферу защитника Суффьяна Эль-Каруани, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, красно-белые предложили за 24-летнего игрока 3 миллиона евро, а также дополнительные бонусы, которые могут увеличить общую стоимость сделки до 5 миллионов.

Ранее «СЭ» стало известно, что Эль-Каруани действительно оказался в сфере интересов «Спартака». Сам футболист готов к переезду в Россию.

Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 77 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 19 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.