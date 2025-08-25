Минспорт планирует разработать перечень книг для молодых футболистов

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев рассказал о намерении Министерства спорта России провести совещание по повышению уровня интеллектуальной подготовки молодых футболистов.

«В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь. Поэтому мы с РФС еще эту тему обсудим. Мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте, обсудим тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов — может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах, еще какую-то полезную для них информацию будем давать», — цитирует Дегтярева ТАСС.

По словам министра спорта, также может быть рассмотрен вариант с установочными сессиями и лекциями для игроков, на которые будут приглашены известные ученые, писатели и деятели культуры.

Ранее Дегтярев принял участие в пресс-конференции, посвященной старту приема заявок и объявлению состава жюри приза «За верность» имени Федора Черенкова.