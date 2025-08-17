Эль-Каруани готов к переезду в Россию. Футболистом интересуется «Спартак»

Как стало известно «СЭ», защитник «Утрехта» Суффьян Эль-Каруани действительно оказался в сфере интересов «Спартака». Футболист готов к переезду в Россию.

Ранее об интересе красно-белых к 24-летнему защитнику сообщал Legalbet.

В последних двух матчах квалификации Лиги Европы Эль-Каруани забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

В прошлом сезоне Эль-Каруани провел в эредивизи 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.