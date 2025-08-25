Защитник «Зенита» Ренан перешел на правах аренды в «Васко да Гама»
«Зенит» объявил, что защитник Роберт Ренан продолжит сезон в «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро.
Отмечается, что клубы достигли договоренности о переходе 21-летнего футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления до окончания бразильского сезона-2026.
Ранее СМИ также сообщали, что с сине-бело-голубыми вел переговоры «Бешикташ» по трансферу защитника.
Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года. Сезон-2024/25 он провел в саудовском «Аль-Шабабе», сыграв 35 матчей во всех турнирах и отметившись 3 голевыми передачами. За петербуржцев в активе бразильца 18 матчей без результативных действий.
Источник: https://t.me/fczenit/29023
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|
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|9
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|18
|
4
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|8
|5
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|
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|4
|0
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|5
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|
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|2
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|
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|1
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|9
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|8
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|2
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|
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|Родина
|9
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|2
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|
15
|Акрон
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|0
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
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|17.09
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|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
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Джеффри Чинеду
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|1
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