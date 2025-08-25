Защитник «Зенита» Ренан перешел на правах аренды в «Васко да Гама»

«Зенит» объявил, что защитник Роберт Ренан продолжит сезон в «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что клубы достигли договоренности о переходе 21-летнего футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления до окончания бразильского сезона-2026.

Ранее СМИ также сообщали, что с сине-бело-голубыми вел переговоры «Бешикташ» по трансферу защитника.

Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года. Сезон-2024/25 он провел в саудовском «Аль-Шабабе», сыграв 35 матчей во всех турнирах и отметившись 3 голевыми передачами. За петербуржцев в активе бразильца 18 матчей без результативных действий.