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ЦСКА пока не удалось договориться с тренером вратарей сборной Азербайджана

18:26
Дмитрий Крамаренко. Фото Azerisport
Дмитрий Крамаренко. Фото Azerisport
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Тренер вратарей сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко 15 января встретился с представителями ЦСКА, сообщает Azerisport. По данным источника, российский клуб предложил специалисту контракт до конца мая. Крамаренко это не устраивает, он не видит смысла в столь коротком сотрудничестве и рассчитывает на более длительный срок.

В данном вопросе Крамаренко поддерживает исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов.

Крамаренко руководит работой вратарей всех сборных Азербайджана и участвует в тренировочном процессе.

Ожидается, что стороны проведут еще одну встречу.

В декабре 2020 года должность тренера вратарей ЦСКА покинул Сергей Овчинников.

Дополнительная информация:

https://www.azerisport.com/football/20210116163628274.html

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