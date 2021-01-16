ЦСКА пока не удалось договориться с тренером вратарей сборной Азербайджана

Тренер вратарей сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко 15 января встретился с представителями ЦСКА, сообщает Azerisport. По данным источника, российский клуб предложил специалисту контракт до конца мая. Крамаренко это не устраивает, он не видит смысла в столь коротком сотрудничестве и рассчитывает на более длительный срок.

В данном вопросе Крамаренко поддерживает исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов.

Крамаренко руководит работой вратарей всех сборных Азербайджана и участвует в тренировочном процессе.

Ожидается, что стороны проведут еще одну встречу.

В декабре 2020 года должность тренера вратарей ЦСКА покинул Сергей Овчинников.