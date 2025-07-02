Бессмертный продлил контракт с «Динамо»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный продлил контракт с командой, сообщает клубная пресс-служба.

Соглашение с Бессмертным действует до лета 2028 года. Он дебютировал в основной команде в июле 2023 года, провел 15 игр и забил 1 гол.

После продления контракта с «Динамо» воспитанник бело-голубых будет выступать за «Родину» в первой лиге. Аренда не подразумевает права выкупа.