ЦСКА — «Локомотив»: Баринов получил гематому возле глаза и был заменен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

27-летний россиянин на 63-й минуте столкнулся головой с Виктором Давилой и получил гематому рядом с глазом. На 67-й минуте Баринова заменил Артем Тимофеев. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.