Клаудиньо готов играть за «Фламенго», но не будет добиваться ухода из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.

«Я всегда готов играть за «Фламенго», но только в случае, если обе команды придут к этому решению. Не собираюсь добиваться своего ухода из «Зенита», потому что очень уважаю «Зенит». Этот клуб всего меня поддерживал. Если все же стороны придут к общему соглашению, хорошо. Пока что я продолжаю выполнять условия своего контракта», — приводит слова Клаудиньо журналист Вене Касагранде.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо.

Бразилец выступает за питерский клуб с лета 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

В составе сине-бело-голубых футболист дважды выигрывал чемпионат России (2021/22, 2022/23) и дважды становился обладателем Суперкубка страны (2022, 2023).

В сезоне-2022/23 Клаудиньо сыграл 30 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.