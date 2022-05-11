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«Понял, что это ритуал, традиция». Актер Баринов рассказал о приметах Семина

Народный артист России Баринов рассказал о приметах тренера Юрия Семина
Читать «СЭ» в

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о приметах тренера Юрия Семина.

«Юрка — суеверный. Как-то был домашний матч с «Крыльями Советов», когда там огромный чешский форвард Коллер играл — мне потом его майку в Самаре подарили. Мы сидели с Егорычем (легендарный администратор «Локо» Анатолий Машков, — Прим. «СЭ») в раздевалке, в закутке за занавеской, нас не было видно. Егорыч вышел, а я задержался — не знал, что у Юрки есть примета: все уходили на разминку, а он один оставался в раздевалке.

Понял, что это ритуал, традиция. И сидел как мышь, поскольку знал его серьезное отношение к приметам. Думал — сейчас вылезу, и не дай Бог проиграем. Но он меня не обнаружил, а потом я как-то незаметно выбрался. Сыграли вничью, и я ему не решился рассказать, что был тогда в раздевалке. Только сейчас из публикации узнает. Интересно узнать, о чем думает, когда вот так остается в раздевалке один. Никогда его об этом не спрашивал», — рассказал Баринов «СЭ».

Полный монолог Валерия Баринова о Юрии Семине читайте здесь

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Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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