«Понял, что это ритуал, традиция». Актер Баринов рассказал о приметах Семина

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о приметах тренера Юрия Семина.

«Юрка — суеверный. Как-то был домашний матч с «Крыльями Советов», когда там огромный чешский форвард Коллер играл — мне потом его майку в Самаре подарили. Мы сидели с Егорычем (легендарный администратор «Локо» Анатолий Машков, — Прим. «СЭ») в раздевалке, в закутке за занавеской, нас не было видно. Егорыч вышел, а я задержался — не знал, что у Юрки есть примета: все уходили на разминку, а он один оставался в раздевалке.

Понял, что это ритуал, традиция. И сидел как мышь, поскольку знал его серьезное отношение к приметам. Думал — сейчас вылезу, и не дай Бог проиграем. Но он меня не обнаружил, а потом я как-то незаметно выбрался. Сыграли вничью, и я ему не решился рассказать, что был тогда в раздевалке. Только сейчас из публикации узнает. Интересно узнать, о чем думает, когда вот так остается в раздевалке один. Никогда его об этом не спрашивал», — рассказал Баринов «СЭ».

Полный монолог Валерия Баринова о Юрии Семине читайте здесь